Карл-Хайнц Румменигге: Со следующего сезона у Киммиха будет больше игрового времени, таков план Анчелотти

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заверил, что полузащитник Джошуа Киммих продолжит выступления в Бундеслиге.

Ранее появилась информация, что экс-наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола готов пригласить игрока в английский клуб. Сам футболист сборной Германии по ходу этого сезона неоднократно заявлял, что недоволен своим положением в клубе.

«Уверен, Киммих станет преемником Филиппа Лама. Со следующего сезона у Джошуа будет больше игрового времени. По крайней мере, таков план Карло Анчелотти», – сказал Румменигге, слова которого приводит Sky Sports.

Отметим, что капитан «Баварии» Филипп Лам совсем недавно объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

На данный момент 22-летний Киммих провел во всех турнирах 30 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 25 млн евро, а его контракт с «Баварией» рассчитан до 2020 года.