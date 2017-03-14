«СКА-Нева» уступила «Рубину» во втором матче четвертьфинала Братины
«СКА-Нева» дома проиграла тюменскому «Рубин» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ со счетом 0:2.
В составе гостей дубль оформил Андрей Антонов.
Помощника главного тренера «Рубина» удалили до конца игры за нецензурные высказывания в адрес судей.
Напомним, счет в серии стал 1-1. Следующий матч состоится 17 марта в Тюмени и начнется в 17:00.
Матч
СКА-Нева - Рубин - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Антонов (Зюзякин), 46:31 (0:1 - бол.). Ячменёв 59:14 (0:2 - мен.).
Место и дата
14 марта 17:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция
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