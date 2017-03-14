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Георгий Черданцев: В «Лестере» многое изменилось, поэтому с «Севильей» нас ждет настоящая заруба

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев – об ответном матче между «Лестером» и «Севильей», который состоится сегодня и стартует в 22.45 мск.

«Здесь будет самая настоящая заруба. С шансами примерно 50 на 50. Я бы рискнул поставить на «Лестер». Если бы еще оставался Раньери, я бы уверенно говорил, что пройдет дальше «Севилья». Но в команде многое изменилось с точки зрения психологии. А психология, как мы знаем, в спорте решает все», – приводит слова Черданцева официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что первая игра, прошедшая в Испании, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Севильи».

Матч

Лестер Сити - Севилья

Место и дата

14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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