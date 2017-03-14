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Александр Кравцов: Решение по Глазыриной будет вынесено после консультации с IBU

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал информацию о возможном участии Екатерины Глазыриной в предстоящем чемпионате страны.

- Решение по ее допуску будет вынесено после консультации с Международным союзом биатлонистов, который ее отстранил. Екатерина может готовиться к чемпионату России, писать о намерении участвовать, но решение по ее старту будет принимать руководство Союза биатлонистов России, - цитирует Кравцова агентство ТАСС.

Ранее биатлонистка рассказала о том, что готовится стартовать на первенстве страны. 

Решение о временном отстранении Глазыриной от соревновательной практики было принято 10 февраля на основании данных из второй части доклада Ричарда Макларена.

Чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.

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