Александр Кравцов: Решение по Глазыриной будет вынесено после консультации с IBU

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал информацию о возможном участии Екатерины Глазыриной в предстоящем чемпионате страны.

- Решение по ее допуску будет вынесено после консультации с Международным союзом биатлонистов, который ее отстранил. Екатерина может готовиться к чемпионату России, писать о намерении участвовать, но решение по ее старту будет принимать руководство Союза биатлонистов России, - цитирует Кравцова агентство ТАСС.

Ранее биатлонистка рассказала о том, что готовится стартовать на первенстве страны.



Решение о временном отстранении Глазыриной от соревновательной практики было принято 10 февраля на основании данных из второй части доклада Ричарда Макларена.

Чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.