Константин Генич: Не удивлюсь, если «Ювентус» дойдет до финала Лиги чемпионов и сыграет там удачно

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался об ответном матче между «Порту» и «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также выразил мнение, что туринский клуб может стать победителем турнира в этом сезоне.

«Аргументы за «Порту» только такие: невозможное возможно. Шансов у португальцев минимум.

«Ювентус» – один из фаворитов нынешней Лиги чемпионов. Не удивлюсь, если он дойдет до финала и сыграет там удачно. Потому что два года назад «Ювентус» уже играл в финале, эта команда только прогрессирует и улучшает свои возможности. Состав становится только сильнее.

Чего стоит только приглашение Гонсало Игуаина, который в первый же сезон стал лучшим бомбардиром команды. Возмужал Пауло Дибала. «Порту» имел бы шанс, если бы удержал счет 0:0 на своем поле», – приводит слова Генича официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Первая игра, прошедшая в Португалии, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ювентуса». Ответный матч состоится сегодня в Турине и стартует в 22.45 мск.