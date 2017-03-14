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Мозгов больше не сыграет за «Лейкерс»

Источник:  ESPNКомментарии

Российский центровой Тимофей Мозгов не будет играть за «Лос-Анджелес Лейкерс» до конца сезона НБА по решению руководства клуба, сообщает ESPN.

По информации источника, данное решение никак не связано со здоровьем российского баскетболиста. Тренерский штаб «Лейкерс» решил дать больше игрового времени в оставшихся до конца матчах регулярного чемпионата молодым баскетболистам. 

«Лейкерс» занимают последнее, 15-е место, в Западной конференции НБА и не попадают в плей-офф. Последний матч в регулярном чемпионате команда проведет 12 апреля.

Напомним, Мозгов прошлым летом подписал с «Лейкерс» четырехлетний контракт на сумму 64 миллиона долларов. В нынешнем сезоне 30-летний центровой провел 54 матча, набирая в среднем за игру 7,4 очка, делая 4,9 подбора. Последний раз Мозгов вышел на площадку 5 марта в матче с «Нью-Орлеаном».ъ

С 2015 году Мозгов стал чемпином НБА в составе «Кливленда».

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