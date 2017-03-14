Вице-президент «Лестера»: Игроки «Лестера» не просили об отставке Раньери

Вице-президент «Лестера» Айаватт Сривадханапрабха опроверг информацию о том, что ведущие игроки команды настаивали на отставке главного тренера Клаудио Раньери.

- Информация о том, что игроки пришли и попросили владельцев уволить тренера – не соответствует действительности. Это просто невозможно.

Для меня, как для руководителя, неправильно, когда сотрудники или директор просят уволить тренера. СМИ пишут об этом, потому что им нечего больше о нас писать, - заявил тайский функционер.

Напомним, в минувшее воскресенье в качестве главного тренера «Лестера» был утвержден Крэйг Шекспир. Ранее он был одним из ассистентов Раньери.

Сегодня «Лестер» сыграет с «Севильей» ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре сильнее был испанский клуб (2:1).







