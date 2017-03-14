Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив1 : 1ЦСКА
Футбол  Лестер Сити- : -Севилья
Хоккей  Динамо Москва0 : 1СКА
Футбол  Ювентус- : -Порту
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Бурзиев: Отбор на чемпионат России через Урал - один из самых сложных

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Екатеринбурге определились победители чемпионата Уральского Федерального округа по ММА, - отборочного этапа чемпионата России по смешанным боевым единоборствам, итоги которого прокомментировал вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев.

«В соревновании на чемпионате Уральского федерального округа участвовали бойцы из пяти регионов Урала: Челябинской, Тюменской, Свердловской областей, а также   Ханты-Мансийского  и Ямало-Ненецкого автономных округов. Стоит отметить, не первый год чемпионат уральского федерального округа и отбор на чемпионат России через Урал - один из самых сложных. Стабильно Урал, наряду с Москвой с Северо-кавказским федеральным округом дает очень сильных спортсменов, которые занимают призовые командные места на чемпионате России, что характеризует высокий уровень конкуренции. 
В этом году, помимо традиционного противостояния бойцов из Челябинской области и  Ханты-Мансийского  автономных округов, также очень хорошо показали себя ребята из Свердловской области из  Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Качественный уровень сборных команд приятно удивил, все привезли очень ровные и хорошо подготовленные составы, как во взрослых, так и в молодежных категориях на первенстве УФР 14-15 лет и 16-17 лет. Очень приятные впечатления остались от чемпионата. Есть уверенность, судя по уровню ребят, прошедших на чемпионат России и Кубок России, среди них есть будущие национальные чемпионы и призеры», - отметил Бурзиев.

«Напомню, что победители чемпионата каждого федерального округа проходят на чемпионат России, а вторые номера - на Кубок страны. Такая система жесткого отбора, которую  которую ввел Союз ММА России в 2016 году,  уже показала свою эффективность, и сказывается на качестве соревнований», - добавил Бурзиев. 

Путевки на чемпионат России в своих весовых категориях завоевали: 
до 56,7 кг - Халатян Гор (Свердловская обл.)
до 61,2 кг - Заваев Гаджимурад (Челябинская обл.)
до 65,8 кг - Чупонов Давлатманд (Челябинская обл.)
до 70,3 кг - Омаров Ислам (Челябинская обл.)
до 77,1 кг - Гаджидаудов Устармагомед (Челябинская обл.)
до 84 кг - Мутаев Магомед (Челябинская обл.)
до 93 кг - Зайналов Даниял (ХМАО-Югра)
свыше 93 кг - Сиражудинов Рашид (ХМАО-Югра).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кейн Веласкес: Не могу мчаться к следующему бою и рисковать получением очередной травмыЭкс-чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес рассказал о своем физическом состоянии, отметив, что на данный момент он не может сказать, когда вернется к выступлениям.Неужели это состоится? Супербой Мэйвезер – Макгрегор стал немного реальнееНеужели это состоится? Супербой Мэйвезер – Макгрегор стал немного реальнееМногофункциональный комплекс «Ти-Мобайл Арена», который находится в Лас-Вегасе (США), зарезервирован на 10 июня.Ярослав Амосов: У соперника нет слабых сторон – это моя установка!Ярослав Амосов: У соперника нет слабых сторон – это моя установка!Интервью перспективного бойца ММА Ярослава Амосова в преддверии поединка против бразильского спортсмена.Всего двое россиян в топ-10. Рейтинг бойцов ММА за мартВсего двое россиян в топ-10. Рейтинг бойцов ММА за март«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В мартовском рейтинге произошло немало изменений.В Москве задержали чемпиона мира по кикбоксингу по запросу УкраиныОфициальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании четырехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Ираклия Гвинджилия за кражу денег на Украине.Ингуши и дагестанцы устроили массовую драку на турнире по ММА (видео)Ингуши и дагестанцы устроили массовую драку на турнире по ММА (видео)11 марта на турнире по ММА «Дорога в М1. Битва в Назрани» в Ингушетии также произошла драка.Девушка дня. Восходящая звезда ММА Маккензи ДернДевушка дня. Восходящая звезда ММА Маккензи Дерн23-летняя американская спортсменка Маккензи Дерн занимается смешанными единоборствами (ММА).Виталий Минаков: Минеев поступил правильно, дав сопернику лещаРоссийский тяжеловес Виталий Минаков прокомментировал скандальный инцидент на турнире ММА в Дагестане.MMA-style. В Махачкале накинулись на Минеева и началась массовая драка (видео)MMA-style. В Махачкале накинулись на Минеева и началась массовая драка (видео)В Дагестане во время поединков открытого чемпионата по ММА случилась массовая драка.Харитонов опустился на 55-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Емельяненко – на 29-мВ обновленном рейтинге тяжеловесов ММА россиянин Сергей Харитонов опустился на две строчки и теперь занимает 55-е место.Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин опроверг факт массовой драки на открытом чемпионате Дагестана по ММАПервый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин опроверг факт «массовой драки» на открытом чемпионате Дагестана по ММА.Fight Nights Global 61. Алексахин победил Эномото и другие результаты турнира11 марта в Брянске состоялся турнир Fight Nights Global 61. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с результатами поединков.ACB 54 «Supersonic». Халидов нокаутировал Барнатта и другие результатыВ Манчестере (Англия) состоялся турнир российской промоутерской компании ACB. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с результатами поединков.ВИДЕО ДНЯ: Жесткий удар коленом, который привел к нокауту на турнире UFCВ Форталезе (Баризилия) состоялся турнир UFC Fight Night 106.UFC Fight Night 106. Гастелум нокаутировал Белфорта и другие результаты турнираВ воскресенье в Форталезе (Бразилия) состоялся турнир UFC Fight Night 106. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с результатами поединков.Минаков проведет бой с Антонио Силвой в июнеРоссийский боец смешанного стиля Виталий Минаков свой следующий поединок проведет 2 июня против бразильца Антонио Силвы по прозвищу «Бигфут».Флойд Мэйвезер-младший: Я снова хочу драться. И неважно, что противником будет боец ММАЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший снова бросил вызов ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору.Федор Емельяненко посетит поединок Джексон – ЛавальРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко станет гостем турнира Bellator 175? который состоится 31 марта на арене «Allstate Arena» в Роузмонде.Реванш Минеев – Фалькао состоится 21 апреляРоссийский боец ММА средней весовой категории Владимир Минеев (8-1) проведет реванш с бразильцем Мигелем Фалькао.Бойня в Форталезе. Все, что нужно знать о турнире UFC Fight Night 106Бойня в Форталезе. Все, что нужно знать о турнире UFC Fight Night 10612 марта состоится очередной турнир промоутерской компании UFC.
Баскетбол
«Лейкерс» не планируют использовать Мозгова до конца регулярного чемпионата-2016/17
Футбол
Жерсон: Неймару не нашлось бы места в сборной Бразилии 1970 года
Футбол
Месси не согласен с решениями Энрике и взял на себя роль играющего тренера
Футбол
Гудьонсен стал игроком «Суонси»
все новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства