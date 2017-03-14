Борис Бурзиев: Отбор на чемпионат России через Урал - один из самых сложных

В Екатеринбурге определились победители чемпионата Уральского Федерального округа по ММА, - отборочного этапа чемпионата России по смешанным боевым единоборствам, итоги которого прокомментировал вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев.

«В соревновании на чемпионате Уральского федерального округа участвовали бойцы из пяти регионов Урала: Челябинской, Тюменской, Свердловской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Стоит отметить, не первый год чемпионат уральского федерального округа и отбор на чемпионат России через Урал - один из самых сложных. Стабильно Урал, наряду с Москвой с Северо-кавказским федеральным округом дает очень сильных спортсменов, которые занимают призовые командные места на чемпионате России, что характеризует высокий уровень конкуренции.

В этом году, помимо традиционного противостояния бойцов из Челябинской области и Ханты-Мансийского автономных округов, также очень хорошо показали себя ребята из Свердловской области из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Качественный уровень сборных команд приятно удивил, все привезли очень ровные и хорошо подготовленные составы, как во взрослых, так и в молодежных категориях на первенстве УФР 14-15 лет и 16-17 лет. Очень приятные впечатления остались от чемпионата. Есть уверенность, судя по уровню ребят, прошедших на чемпионат России и Кубок России, среди них есть будущие национальные чемпионы и призеры», - отметил Бурзиев.

«Напомню, что победители чемпионата каждого федерального округа проходят на чемпионат России, а вторые номера - на Кубок страны. Такая система жесткого отбора, которую которую ввел Союз ММА России в 2016 году, уже показала свою эффективность, и сказывается на качестве соревнований», - добавил Бурзиев.

Путевки на чемпионат России в своих весовых категориях завоевали:

до 56,7 кг - Халатян Гор (Свердловская обл.)

до 61,2 кг - Заваев Гаджимурад (Челябинская обл.)

до 65,8 кг - Чупонов Давлатманд (Челябинская обл.)

до 70,3 кг - Омаров Ислам (Челябинская обл.)

до 77,1 кг - Гаджидаудов Устармагомед (Челябинская обл.)

до 84 кг - Мутаев Магомед (Челябинская обл.)

до 93 кг - Зайналов Даниял (ХМАО-Югра)

свыше 93 кг - Сиражудинов Рашид (ХМАО-Югра).