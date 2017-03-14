Эмери может сменить Спаллетти на посту главного тренера «Ромы»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери будущим летом может возглавить «Рому».

По данным итальянских СМИ, нынешний главный тренер римлян Лучано Спаллетти покинет команду будущим летом. Он может стать преемником Массимилиано Аллегри в «Ювентусе», хотя сам тренер отрицает наличие предварительных договоренностей с туринским клубом.

В то же время, позиции Унаи Эмери в «ПСЖ» заметно пошатнулись после того, как команда уступила на выезде «Барселоне» со счетом 1:6 и не вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Сообщается, что другими кандидатами на пост главного тренера «Ромы» являются Луис Энрике и Роберто Манчини.

Напомним, что Эмери ранее работал с московским «Спартаком», а Спаллетти - с «Зенитом».





