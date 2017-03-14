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Месси выступает против приобретения Коутиньо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Барселона» не отказывается от идеи приобретения полузащитника «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо. Об этом сообщает издание Diario Gol.

По информации источника, нападающий сине-гранатовых Неймар мечтает выступать в одном клубе со своим соотечественником и уговаривает руководство приобрести Коутиньо грядущим летом.

Отмечается, что боссы «Барселоны» уже давно следят за игрой хавбека «красных» и поддерживают эту идею, однако, лидер каталонского клуба Лионель Месси выступает против приглашения Коутиньо, поскольку переживает за место в основе форварда Луиса Суареса.

В нынешнем сезоне 24-летний Коутиньо провел во всех турнирах 26 матчей, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.

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