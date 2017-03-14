«Ростов» подписал контракт с Марко Симичем

«Ростов» объявил о переходе нового футболиста.

Соглашение с защитником сборной Черногории подписано сроком до конца сезона. В дальнейшем контракт может быть продлен.

Симич переходит в «Ростов» на правах свободного агента. В ближайшее время он должен быть заявлен за донской клуб.

В своей карьере он выступал за футбольные клубы «Раднички», «Младеновац», «Гонвед», «Бежания», «Ягодина», БАТЭ, «Кайсериспор», «Хапоэль» (Тель-Авив).

За сборную Черногории провел 17 матчей.