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«Ростов» подписал контракт с Марко Симичем

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» объявил о переходе нового футболиста.

Соглашение с защитником сборной Черногории подписано сроком до конца сезона. В дальнейшем контракт может быть продлен.

Симич переходит в «Ростов» на правах свободного агента. В ближайшее время он должен быть заявлен за донской клуб.

В своей карьере он выступал за футбольные клубы «Раднички», «Младеновац», «Гонвед», «Бежания», «Ягодина», БАТЭ, «Кайсериспор», «Хапоэль» (Тель-Авив).

За сборную Черногории провел 17 матчей. 

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