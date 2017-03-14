«Ленинградка» обыграла «Метар» во втором матче серии плей-аута
«Ленинградка» во втором матче плей-аута чемпионата России по волейболу среди женских команд одержала победу над челябинским «Метаром» со счетом 3:0.
Счет по сетам - 25:20, 25:22, 25:20. Встреча проходила в Петербурге.
Напомним, счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «Ленинградки».
21 марта команды встретятся в третий раз в Челябинске. Проигравший в серии продолжит борьбу за право остаться в Суперлиге.
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