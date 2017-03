Virtus.pro и SK Gaming проведут футбольный матч

Польский коллектив Virtus.pro и бразильская команда SK Gaming сыграют между собой в футбольном матче. Об этом сообщил глава холдинга ESforce Антон Черепенников.

at last @TeamVirtuspro and @SKGaming find a deal about real football match organized by Esforce. It will be insane) details are coming soon pic.twitter.com/GfurKo0NZk