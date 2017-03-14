Сын Хасима Рахмана готов дебютировать на профессиональном ринге

23 марта свой дебютный поединок на профессиональном ринге проведет Хасим Рахман-младший, сын экс-чемпиона мира в тяжелом весе Хасима Рахмана по прозвищу «Скала».

Его оппонентом будет малоизвестный Брайан Аймс, который проиграл 4 из 5 боев в своей карьере.

- Всю жизнь на меня смотрели только как на сына Хасима Рахмана, и я привык к такому отношению.



Папа - единственный человек, переживающий за меня искренне, и единственный, кого не волнует вопрос денег. С кем бы я ни работал до него, в конечном счете все всегда сводилось к деньгам, - заявил 25-летний Рахман-младший.

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Боец мог дебютировать на профессиональном ринге раньше, но был вынужден провести 2,5 года в тюрьме. Он был признан виновным в дорожно-транспортном происшествии.

Самую громкую победу Хасим Рахман-старший одержал в 2001 году, когда ему удалось нокаутировать в ЮАР Леннокса Льюиса и отобрать у него чемпионские пояса WBC и IBF в тяжелом весе.



