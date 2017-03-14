FA обвинила «МЮ» в отсутствии контроля за игроками в матче с «Челси»
Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии, «Манчестер Юнайтед» обвиняется в отсутствии контроля над игроками во время гостевого матча 1/4 финала Кубка Англии против «Челси» (1:0).
Отмечается, что после удаления хавбека «МЮ» Андера Эрреры на 35-й минуте матча футболисты «красных дьяволов» начали активно спорить с судьей. Сообщается, что «Юнайтед» должен ответить на обвинения до вечера 17 марта.
В полуфинале Кубка страны «Челси» сыграет против «Тоттенхэма», а «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с лондонским «Арсеналом».
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)
Голы
Канте 52 (1:0).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард, ), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд
Предупреждения:
Коста, 88 - Эррера, 20; Янг, 79
Удаления:
нет - Эррера, 35
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция