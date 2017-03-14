FA обвинила «МЮ» в отсутствии контроля за игроками в матче с «Челси»

Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии, «Манчестер Юнайтед» обвиняется в отсутствии контроля над игроками во время гостевого матча 1/4 финала Кубка Англии против «Челси» (1:0).

Отмечается, что после удаления хавбека «МЮ» Андера Эрреры на 35-й минуте матча футболисты «красных дьяволов» начали активно спорить с судьей. Сообщается, что «Юнайтед» должен ответить на обвинения до вечера 17 марта.

В полуфинале Кубка страны «Челси» сыграет против «Тоттенхэма», а «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с лондонским «Арсеналом».