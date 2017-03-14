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Лукаку отказался продлить контракт с «Эвертоном»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Лучший бомбардир чемпионата Англии-2016/17 Ромелу Лукаку не станет подписывать новое соглашение с «Эвертоном», сообщает Sky Sports.

Действующий контракт Ромелу с ливерпульским клубом рассчитан до 2019 года. Ранее сообщалось, что нападающему был предложен новый договор сроком на 5 лет на улучшенных финансовых условиях.

В текущем сезоне 23-летний Лукаку забил 19 мячей в матчах премьер-лиги и отдал 5 голевых передач.

Бельгиец защищает цвета «Эвертона» с 2013 года.

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