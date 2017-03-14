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«Лестер» – «Севилья». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Лестера» и «Севильи» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня на домашней арене «лис» и стартует в 22.45 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«Лестер»: Шмейхель, Дринкуотер, Морган, Хут, Варди, Олбрайтон, Симпсон, Окадзаки, Ндиди, Марез, Фукс.

Запасные: Цилер, Чилвелл, Кинг, Амарти, Слимани, Грей, Ульоа.

«Севилья»: Рико, Иборра, Насри, Бен-Йеддер, Н'Зонзи, Сарабия, Эскудеро, Витоло, Пареха, Рами, Меркадо.

Запасные: Сория, Феррейра, Краневиттер, Корреа, Йоветич, Васкес, Лангле.

Отметим, что в первой игре, которая состоялась в Испании, победителем вышла «Севилья» (2:1).

Матч

Лестер Сити - Севилья

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Морган, Фукс, Хут, Марез, Ндиди, Олбрайтон, Дринкуотер, Варди, Окадзаки

Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Меркадо, Пареха, Витоло, Н'Зонзи, Сарабиа, Иборра, Насри, Бен Йеддер

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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