«Лестер» – «Севилья». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Лестера» и «Севильи» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня на домашней арене «лис» и стартует в 22.45 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
«Лестер»: Шмейхель, Дринкуотер, Морган, Хут, Варди, Олбрайтон, Симпсон, Окадзаки, Ндиди, Марез, Фукс.
Запасные: Цилер, Чилвелл, Кинг, Амарти, Слимани, Грей, Ульоа.
«Севилья»: Рико, Иборра, Насри, Бен-Йеддер, Н'Зонзи, Сарабия, Эскудеро, Витоло, Пареха, Рами, Меркадо.
Запасные: Сория, Феррейра, Краневиттер, Корреа, Йоветич, Васкес, Лангле.
Отметим, что в первой игре, которая состоялась в Испании, победителем вышла «Севилья» (2:1).
Матч
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Морган, Фукс, Хут, Марез, Ндиди, Олбрайтон, Дринкуотер, Варди, Окадзаки
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Меркадо, Пареха, Витоло, Н'Зонзи, Сарабиа, Иборра, Насри, Бен Йеддер
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция