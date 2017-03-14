«Ювентус» – «Порту». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Порту» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня на домашней арене туринского клуба и стартует в 22.45 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
«Ювентус»: Буффон, Бенатиа, Хедира, Куадрадо, Маркизио, Игуаин, Алекс Сандро, Манджукич, Бонуччи, Дибала, Алвес.
Запасные: Нето, Кьеллини, Пьянич, Бардзальи, Пьяца, Лихтштайнер, Ринкон.
«Порту»: Касильяс, Перейра, Маркано, Браими, Сильва, Андре, Лаюн, Данилу, Фелипе, Соарес, Оливер Торрес.
Запасные: Са, Боли, Невеш, Депутар, Эррера, Жота, Отавио.
Отметим, что в первой игре, которая состоялась в Португалии, победителем вышли игроки «Ювентуса» (2:0).
Матч
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Бенатиа, Бонуччи, Алвес, Куадрадо, Хедира, Маркизио, Игуаин, Дибала, Манджукич
Порту: Касильяс, Перейра М., Маркано, Лаюн, Фелипе, Андре, Торрес, Перейра Д., Браими, Соареш, Силва
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
14 марта 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция