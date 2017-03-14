Вильфрид Бони: Все, что происходит с мной в «Сток Сити» – настоящее сумасшествие

Форвард «Сток Сити» Вильфрид Бони, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», высказался о своем положении в клубе. Напомним, игрок «горожан» перешел в команду Марка Хьюза минувшим летом на правах аренды до конца текущего сезона.

«Все, что происходит с мной - настоящее сумасшествие. Почему? Потому что мне говорят, что я в порядке, но почему-то я не играю. Однажды я спросил тренера, почему он не выпускает меня на поле, но он лишь ответил, что доволен моим отношением к тренировкам, и мне не нужно ничего менять. Однако, меня интересует вопрос: почему я не играю? Тренер говорит, что я должен потерпеть, но почему я должен это делать?

До сих пор мне никто не объяснил истинной причины. Все это очень странно. В любом случае, у меня еще два года по контракту с «Манчестер Сити». Летом я вернусь в этот клуб, а там уже будет видно», – сказал 28-летний нападающий, слова которого приводит Mirror.

На данный момент в активе Бони 11 матчей и 2 гола.