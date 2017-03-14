СКА в полуфинале конференции обыграл «Динамо» и увеличил преимущество в серии
В четвертом матче полуфинала Западной конференции СКА в гостях обыграл «Динамо» со счетом 4:1.
В составе петербургского клуба по шайбе забросили Антон Белов, Сергей Широков, Патрик Херсли и Евгений Кетов. У хозяев отличился Денис Кокарев.
После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу армейцев.
Напомним, следующий матч команды проведут 16 марта в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Победитель противостояния в финале Западной конференции встретится с ЦСКА или «Локомотивом».
Матч
Динамо - СКА - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы:
Белов (Коскиранта, Широков), 16:58 (0:1). Кокарев (Подшендялов, Миронов), 36:19 (1:1). Широков (Хафизуллин, Барабанов), 39:08 (1:2). Херсли (Широков, Белов), 55:07 (1:3 - бол.). Кетов (Херсли), 59:58 (1:4 - мен.).
Место и дата
14 марта 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция