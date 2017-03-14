Хосеп Гвардиола: Лучший способ обороняться – забивать мячи. «Мансити» и «Монако» покажут красивый футбол
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча с «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Я здесь для того, чтобы помочь команде выйти в четвертьфинал. Хочу,
чтобы с первой минуты команда атаковала и боролась за нужный результат. Мы
должны обязательно забить в этом матче. У «Монако» отличная команда. И завтра
болельщики увидят красивый футбол.
Лучший способ обороны – забивать свои мячи. Мы забили пять голов в первом матче с «Монако», но это было нелегко, - заявил Гвардиола.
Напомним, в первом матче «Манчестер Сити» переиграл «Монако со счетом 5:3.
Матч
Место и дата
15 марта 22:45, Луи II, Текстовая трансляция
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