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«Локомотив» в Ярославле разгромил ЦСКА и сравнял счет в серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Локомотив» одержал крупную победу над ЦСКА (5:1) в четвертом матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ.

В первом периоде Джефф Плэтт открыл счет, однако затем шайбы влетали только в ворота армейцев.

Двумя результативными передачами в составе «Локомотива» отметился Петри Контиола.

Таким образом, счет в серии стал равным: 2-2.

Пятый матч будет сыгран 16 марта в Москве.

Матч

Локомотив - ЦСКА - 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)

Голы:

Плэтт 18:38 (0:1). Тальбо (Накладал, Козун), 34:02 (1:1 - бол.). Красковский (Коршков), 43:07 (2:1). Накладал (Контиола, Крунвалль), 48:18 (3:1 - бол.). Полунин (Гавриков), 51:51 (4:1). Козун (Крунвалль, Контиола), 57:53 (5:1 - бол.).

Место и дата

14 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция



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