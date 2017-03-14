«Локомотив» в Ярославле разгромил ЦСКА и сравнял счет в серии
«Локомотив» одержал крупную победу над ЦСКА (5:1) в четвертом матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ.
В первом периоде Джефф Плэтт открыл счет, однако затем шайбы влетали только в ворота армейцев.
Двумя результативными передачами в составе «Локомотива» отметился Петри Контиола.
Таким образом, счет в серии стал равным: 2-2.
Пятый матч будет сыгран 16 марта в Москве.
Матч
Локомотив - ЦСКА - 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)
Голы:
Плэтт 18:38 (0:1). Тальбо (Накладал, Козун), 34:02 (1:1 - бол.). Красковский (Коршков), 43:07 (2:1). Накладал (Контиола, Крунвалль), 48:18 (3:1 - бол.). Полунин (Гавриков), 51:51 (4:1). Козун (Крунвалль, Контиола), 57:53 (5:1 - бол.).
Место и дата
14 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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