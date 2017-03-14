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«Локомотив-Кубань» проиграл «Уникахе» в первом матче полуфинала Кубка Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Локомотива-Кубань» уступили испанской «Уникахе» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Кубка Европы.

Встреча между командами состоялась в Краснодара и завершилась со счетом 57:73 в пользу гостей

Самым результативным игроком матча стал форвард «Уникахи» Джефф Брукс, набравший 18 очков, а лучшим в составе российского клуба - Кевин Джонс, в активе которого 17 баллов.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу испанской команды. Следующий матч пройдет 17 марта.

Матч

Локомотив-Кубань - Уникаха - 57:73

Место и дата

14 марта 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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