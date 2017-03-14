«Локомотив-Кубань» проиграл «Уникахе» в первом матче полуфинала Кубка Европы
Баскетболисты «Локомотива-Кубань» уступили испанской «Уникахе» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Кубка Европы.
Встреча между командами состоялась в Краснодара и завершилась со счетом 57:73 в пользу гостей
Самым результативным игроком матча стал форвард «Уникахи» Джефф Брукс, набравший 18 очков, а лучшим в составе российского клуба - Кевин Джонс, в активе которого 17 баллов.
Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу испанской команды. Следующий матч пройдет 17 марта.
Матч
Локомотив-Кубань - Уникаха - 57:73
Место и дата
14 марта 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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