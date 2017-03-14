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«ПСЖ» вступил в борьбу за Артуро Видаля

Источник:  ASКомментарии

Как сообщает AS, полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль может перебраться грядущим летом в чемпионат Франции.

Отмечается, что на игрока сборной Чили претендует «ПСЖ», однако, клубу из Лиги 1 придется выдержать конкуренцию со стороны «Челси», который проявляет интерес к футболисту с января этого года. 

Совсем недавно Видаль отметил, что ему понравилось играть под руководством Антонио Конте в «Ювентусе», но у него нет причин покидать «Баварию».

Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Чили в 40 млн евро, а его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 2019 года.

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