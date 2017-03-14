Кевин Де Брюйне: Ненавижу проигрывать, всегда и везде жажду побеждать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал об изменениях в команде после прихода на тренерский мостик Хосепа Гвардиолы, а также поведал о своем отношении к футболу.

«Изменился наш стиль игры. Конечно, какие-то футболисты ушли, какие-то пришли, но это происходит ежегодно. Думаю, команда добилась заметного прогресса в плане того, чего хочет от нас Пеп. Само собой, на все требуется время, но в этом сезоне мы набрали приличный ход, и, надеюсь, продолжим в том же духе. Мы много владеем мячом, исповедуем очень атакующий футбол. Думаю, болельщикам, смотрящим матчи с нашим участием, скучать не приходится.

Что касается меня, то я ненавижу проигрывать. Всегда и везде жажду побеждать. Такое отношение очень важно, даже в ситуациях, когда уступаешь. Когда я на поле, в моих глазах всегда горит огонь», – сказал бельгиец, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.