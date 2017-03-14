Дортмундская «Боруссия» вышла в полуфинал Кубка Германии, где сыграет с мюнхенской «Баварией»
Футболисты дортмундской «Боруссии» в в матче 1/4 финала Кубка Германии разгромили клуб «Шпортфройнде» из третьего дивизиона.
Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу «шмелей».
В составе победителей отличились Кристиан Пулишич, Андре Шюррле и Марсель Шмельцер.
Таким образом, команда Томаса Тухеля вышла в полуфинал Кубка страны, где сыграет с мюнхенской «Баварией».
Кубок Германии
1/4 финала
Матч
Шпортфройнде - Боруссия - 0:3 (0:0)
Голы
Пулишич 57 (0:1). Шюррле 66 (0:2). Шмельцер 83 (0:3).
Состав
Шпортфройнде: Фернандес, Ран, Найдхарт, Наубер, Ланглитц (Штайнхарт, 46), Вендель (Танкулич, 73), Пирес-Родригес, Дей (Хейер, 63), Розингер, Линднер, Фрайбергер
Боруссия: Бюрки, Шмельцер, Герреру (Мерино, 72), Бартра, Гинтер, Пищек, Пулишич (Мор, 82), Шюррле, Кагава, Кастро (Исак, 86), Дембеле
Предупреждения:
Ланглитц, 45 - Герреру, 8; Кастро, 39
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
14 марта 20:30, Фримо Штадион, Онлайн-трансляция