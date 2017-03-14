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Дортмундская «Боруссия» вышла в полуфинал Кубка Германии, где сыграет с мюнхенской «Баварией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты дортмундской «Боруссии» в в матче 1/4 финала Кубка Германии разгромили клуб «Шпортфройнде» из третьего дивизиона.

Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу «шмелей».

В составе победителей отличились Кристиан Пулишич, Андре Шюррле и Марсель Шмельцер. 

Таким образом, команда Томаса Тухеля вышла в полуфинал Кубка страны, где сыграет с мюнхенской «Баварией».

Кубок Германии
1/4 финала 

Матч

Шпортфройнде - Боруссия - 0:3 (0:0)

Голы

Пулишич 57 (0:1). Шюррле 66 (0:2). Шмельцер 83 (0:3).

Состав

Шпортфройнде: Фернандес, Ран, Найдхарт, Наубер, Ланглитц (Штайнхарт, 46), Вендель (Танкулич, 73), Пирес-Родригес, Дей (Хейер, 63), Розингер, Линднер, Фрайбергер

Боруссия: Бюрки, Шмельцер, Герреру (Мерино, 72), Бартра, Гинтер, Пищек, Пулишич (Мор, 82), Шюррле, Кагава, Кастро (Исак, 86), Дембеле

Предупреждения:

Ланглитц, 45 - Герреру, 8; Кастро, 39

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

14 марта 20:30, Фримо Штадион, Онлайн-трансляция

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