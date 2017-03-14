Волков сразится против Нельсона на турнире UFC 16 апреля
Как стало известно «Советскому спорту», российский боец тяжелого веса Александр Волков свой следующий поединок проведет на турнире UFC on Fox 24, который пройдет 16 апреля в Канзасе.
Его соперником станет американец Рой Нельсон.
Напомним, что 28-летний Волков за свою карьеру в ММА провел 33 поединка, в которых одержал 27 побед и потерпел шесть поражений. Он является бывшим чемпионом организаций Bellator и M-1 Global. В UFC он дебютировал 19 ноября 2016 года и раздельным решением судей победил американца Тимоти Джонсона. Бой против Нельсона для Александра станет вторым в крупнейшей лиге ММА. Сейчас Волков имеет серию из трех побед кряду.
40-летний Нельсон за свою карьеру провел 35 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел 13 поражений. В UFC он выступает с 2009 года. За это время он провел 18 боев, в которых девять раз праздновал победы. Свой последний поединок он провел 24 сентября 2016 года против бразильца Антонио Силвы и одержал победу нокаутом во втором раунде.
На данный момент Волков занимает 11-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. Победа над Нельсоном позволит ему попасть в топ-10.
Главным поединком турнира UFC on Fox 24 должен стать титульный поединок в наилегчайшем весе между чемпионом Деметриусом Джонсоном и претендентом Уилсоном Рейсом. Также в рамках шоу в октагон выйдут Мишель Уотерсон, Роуз Намаюнас, Тим Эллиот, Луис Смолка и другие.