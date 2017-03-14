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Волков сразится против Нельсона на турнире UFC 16 апреля

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как стало известно «Советскому спорту», российский боец тяжелого веса Александр Волков свой следующий поединок проведет на турнире UFC on Fox 24, который пройдет 16 апреля в Канзасе.

Его соперником станет американец Рой Нельсон.

Напомним, что 28-летний Волков за свою карьеру в ММА провел 33 поединка, в которых одержал 27 побед и потерпел шесть поражений. Он является бывшим чемпионом организаций Bellator и M-1 Global. В UFC он дебютировал 19 ноября 2016 года и раздельным решением судей победил американца Тимоти Джонсона. Бой против Нельсона для Александра станет вторым в крупнейшей лиге ММА. Сейчас Волков имеет серию из трех побед кряду.

40-летний Нельсон за свою карьеру провел 35 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел 13 поражений. В UFC он выступает с 2009 года. За это время он провел 18 боев, в которых девять раз праздновал победы. Свой последний поединок он провел 24 сентября 2016 года против бразильца Антонио Силвы и одержал победу нокаутом во втором раунде.

Happy New Year's 2017 is going to be awesome @ufc @bellatormma @rizin_pr #cantwait #2017

Публикация от Roy Nelson (@roynelsonufc)

На данный момент Волков занимает 11-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. Победа над Нельсоном позволит ему попасть в топ-10.

Главным поединком турнира UFC on Fox 24 должен стать титульный поединок в наилегчайшем весе между чемпионом Деметриусом Джонсоном и претендентом Уилсоном Рейсом. Также в рамках шоу в октагон выйдут Мишель Уотерсон, Роуз Намаюнас, Тим Эллиот, Луис Смолка и другие.

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Сергей Ващенко
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