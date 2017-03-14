Кевин Де Брюйне: Игра с «Монако» будет тяжелой. Сейчас эта команда на ходу, но мы настроены крайне позитивно
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне дал комментарий перед ответным матчем с «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится завтра, 15 марта на домашней арене французского клуба.
Отметим, что в первой игре одержали победу игроки Хосепа Гвардиолы (5:3).
«Считаю, мы можем дойти до финала, но то же, конечно, думают и в других клубах, что не облегчает нам жизнь. Игра с «Монако» будет тяжелой. Сейчас эта команда на ходу, но мы сами настроены крайне позитивно, и если победим соперника, то выйдем в четвертьфинал. После этого до финала будет уже и не так далеко», – цитирует бельгийца официальный сайт УЕФА.
Матч «Монако» – «Манчестер Сити» стартует в 22.45 мск.
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