Кевин Де Брюйне: Игра с «Монако» будет тяжелой. Сейчас эта команда на ходу, но мы настроены крайне позитивно

читайте также

Сказка продолжается. «Лестер» - в четвертьфинале Лиги чемпионов! «Лестер», в драматичном матче обыграв на своем поле «Севилью», сенсационно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Василий Уткин: Браво, «Лестер»! Эту команду 3 года из плей-офф выбить никто не мог Известный комментатор высказался о победе «Лестера» над «Севильей» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Касильяс осчастливил Дибалу. Чем запомнится матч «Ювентус» - «Порту» Не прилагая особых усилий, «Ювентус» в Турине одолел «Порту» - 1:0.

«Лестер» обыграл «Севилью» и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал ЛЧ В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» на своем поле обыграл «Севилью» со счетом 2:0.

«Ювентус» с минимальным счетом победил «Порту» и вышел в 1/4 финала ЛЧ В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» на своем поле обыграл «Порту» со счетом 1:0.

Кевин Де Брюйне: Ненавижу проигрывать, всегда и везде жажду побеждать Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал об изменениях в команде после прихода на тренерский мостик Хосепа Гвардиолы, а также поведал о своем отношении к футболу.

Диего Симеоне: Камбеки возможны всегда. Не только потому, что это произошло в Барселоне Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопросы журналистов в преддверии ответного матча с леверкузенским «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Диего Годин: Чичарито – настоящий хищник. Будем очень внимательно обороняться против него Капитан мадридского «Атлетико» Диего Годин поделился ожиданиями перед ответной игрой с леверкузенским «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов, отметив форварда немецкого клуба Хавьера Эрнандеса.

«Ювентус» – «Порту» - 1:0. Как это было В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Порту».

«Лестер» – «Севилья» - 2:0. Как это было В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер Сити» сыграет с «Севильей».

«Ювентус» – «Порту». Стартовые составы Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Порту» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лестер» – «Севилья». Стартовые составы Стали известны стартовые составы «Лестера» и «Севильи» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола: Лучший способ обороняться – забивать мячи. «Мансити» и «Монако» покажут красивый футбол Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча с «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вильфрид Бони: Все, что происходит с мной в «Сток Сити» – настоящее сумасшествие Форвард «Сток Сити» Вильфрид Бони, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», высказался о своем положении в клубе. Напомним, игрок «горожан» перешел в команду Марка Хьюза минувшим летом на правах аренды до конца текущего сезона.

Константин Генич: Не удивлюсь, если «Ювентус» дойдет до финала Лиги чемпионов и сыграет там удачно Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался об ответном матче между «Порту» и «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также выразил мнение, что туринский клуб может стать победителем турнира в этом сезоне.

Георгий Черданцев: В «Лестере» многое изменилось, поэтому с «Севильей» нас ждет настоящая заруба Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев – об ответном матче между «Лестером» и «Севильей», который состоится сегодня и стартует в 22.45 мск.

Фабиньо: У «Монако» нет Месси, Суареса и Неймара, но мы постараемся пройти «Манчестер Сити» Защитник «Монако» Фабиньо в преддверии ответной встречи с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов, отметив ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» по итогам которого в четвертьфинал вышла испанская команда.

Пауло Дибала: Хорошо бы не пропустить быстрый гол от «Порту» Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

«Манчестер Сити» обманывает УЕФА. Зачем это нужно такому богатому клубу? Британские СМИ выяснили, что «горожане» зарабатывают миллионы на имиджевых правах, хотя правила финансового фейр-плей это запрещают.