Владислав Третьяк: Пока нет ощущения, что СКА выиграет серию
Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о матче полуфинала Западной конференции «Динамо» - СКА (1:4).
- По первому периоду у «Динамо» больше было шансов, вратарь СКА хорошо сыграл. «Динамо» имело 100-процентные моменты забить. Игра была равная, но считаю, что у «Динамо» было больше возможностей.
По поводу того, что Коскинен пропустил от своего: никогда не можешь подумать, что шайба в своего попадет, немного расслабляешься.
Ощущения, что СКА выиграет серию, еще нет. Посмотрите на серию ЦСКА - «Локомотив», где железнодорожники выиграли 5:1. «Динамо» - хорошая команда, и я не вижу такого явного преимущества у СКА, - приводит слова Третьяка ТАСС.
Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом 4:1. В составе петербургского клуба по шайбе забросили Антон Белов, Сергей Широков, Патрик Херсли и Евгений Кетов. У хозяев отличился Денис Кокарев.
После этой встречи счет в серии стал 3-1 в пользу армейцев.
Следующий матч команды проведут 16 марта в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Победитель противостояния в финале Западной конференции встретится с ЦСКА или «Локомотивом», счет в серии этих команд 2-2.
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Матч
Динамо - СКА - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы:
Белов (Коскиранта, Широков), 16:58 (0:1). Кокарев (Подшендялов, Миронов), 36:19 (1:1). Широков (Хафизуллин, Барабанов), 39:08 (1:2). Херсли (Широков, Белов), 55:07 (1:3 - бол.). Кетов (Херсли), 59:58 (1:4 - мен.).
Место и дата
14 марта 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция