Владислав Третьяк: Пока нет ощущения, что СКА выиграет серию

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о матче полуфинала Западной конференции «Динамо» - СКА (1:4).

- По первому периоду у «Динамо» больше было шансов, вратарь СКА хорошо сыграл. «Динамо» имело 100-процентные моменты забить. Игра была равная, но считаю, что у «Динамо» было больше возможностей.

По поводу того, что Коскинен пропустил от своего: никогда не можешь подумать, что шайба в своего попадет, немного расслабляешься.

Ощущения, что СКА выиграет серию, еще нет. Посмотрите на серию ЦСКА - «Локомотив», где железнодорожники выиграли 5:1. «Динамо» - хорошая команда, и я не вижу такого явного преимущества у СКА, - приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом 4:1. В составе петербургского клуба по шайбе забросили Антон Белов, Сергей Широков, Патрик Херсли и Евгений Кетов. У хозяев отличился Денис Кокарев.

После этой встречи счет в серии стал 3-1 в пользу армейцев.

Следующий матч команды проведут 16 марта в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель противостояния в финале Западной конференции встретится с ЦСКА или «Локомотивом», счет в серии этих команд 2-2.

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