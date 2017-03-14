Радамель Фалькао: У «Атлетико», на мой взгляд, лучшие болельщики в Испании

Форвард «Монако» Радамель Фалькао, ранее выступавший за «Порту» и мадридский «Атлетико», дал интервью официальному сайту УЕФА.

– Выиграв с «Порту» три трофея, вы перешли в «Атлетико», где до вас играли другие знаменитые колумбийские футболисты. Вас всегда привлекала Примера?

– Да, конечно. «Примера» и «Атлетико», у которого, на мой взгляд, лучшие болельщики в Испании всегда были в моих мечтах. Но это было и сложным испытанием. В том сезоне мы выступали в Лиге Европы, и одной из наших главных целей была победа в этом турнире. По мере выхода в каждую новую стадию эта цель становилась все ближе, – сказал колумбиец.

Напомним, всего за «Атлетико» Фалькао провел 91 матч и забил 70 голов.