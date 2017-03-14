Диего Симеоне: Камбеки возможны всегда. Не только потому, что это произошло в Барселоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопросы журналистов в преддверии ответного матча с леверкузенским «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, игра между командами состоится завтра в Мадриде и стартует в 22.45 мск, а в первом матче команда Симеоне одержала победу со счетом 3:1.

«Хотим показать хорошую игру, показать свой футбол. В абсолютно каждом матче ты должен защищать честь цветов своего клуба, неважно о каком турнире идет речь. Завтра – не исключение.

Нам противостоит соперник, который умеет быстро контратаковать, умело переходит в наступление. Будет трудная игра. Думаю, она будет похожа на первый матч, когда соперник тоже создавал моменты. Камбеки возможны всегда. Не только потому, что это произошло в Барселоне», – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.