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Диего Годин: Чичарито – настоящий хищник. Будем очень внимательно обороняться против него

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Капитан мадридского «Атлетико» Диего Годин поделился ожиданиями перед ответной игрой с леверкузенским «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов, отметив форварда немецкого клуба Хавьера Эрнандеса.

«Как и обычно, мы хотим победить. Мы придаем огромное значение предстоящему матчу и не думаем о результате первой игры. Мы просто хотим победить. Камбек «Барселоны» был очень ярким примером того, как в футболе все может круто перемениться. Такое может произойти с любым.

Хавьер Эрнандес – отличный футболист, он очень опасен как в штрафной, так и на подступах к ней. Он настоящий хищник. Будем очень внимательно обороняться против него», – сказал уругваец, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между командами состоится завтра, 15 марта, в Мадриде и стартует в 22.45 мск. Первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.

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