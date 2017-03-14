Диего Годин: Чичарито – настоящий хищник. Будем очень внимательно обороняться против него

Капитан мадридского «Атлетико» Диего Годин поделился ожиданиями перед ответной игрой с леверкузенским «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов, отметив форварда немецкого клуба Хавьера Эрнандеса.

«Как и обычно, мы хотим победить. Мы придаем огромное значение предстоящему матчу и не думаем о результате первой игры. Мы просто хотим победить. Камбек «Барселоны» был очень ярким примером того, как в футболе все может круто перемениться. Такое может произойти с любым.

Хавьер Эрнандес – отличный футболист, он очень опасен как в штрафной, так и на подступах к ней. Он настоящий хищник. Будем очень внимательно обороняться против него», – сказал уругваец, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между командами состоится завтра, 15 марта, в Мадриде и стартует в 22.45 мск. Первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.