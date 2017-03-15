Дмитрий Квартальнов: Плей-офф тем и хорошо, что есть шанс отыграться

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференци и прокомментировал игру своей команды в четвертом матче серии против «Локомотива», который закончился победой железнодорожник ов - 5:1.

- Сегодня команда «Локомотив» показала нам, как нужно играть - как выходить, забивать голы, играть в большинстве. Мы сегодня очень слабо провели матч.

- Почему ваша команда провалила начало третьего периода?

- Мы играли плохо, а соперник хорошо. В этом причина.

- Как команда отреагирует на крупное поражение?

- Наверное, плей-офф тем и хорош, что послезавтра уже следующая игра, и есть шанс. Тем спорт и хорош, что есть следующая игра – шанс отыграться, «отмазаться».