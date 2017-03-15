Дмитрий Квартальнов: Плей-офф тем и хорошо, что есть шанс отыграться
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференци
- Сегодня команда «Локомотив» показала нам, как нужно играть - как выходить, забивать голы, играть в большинстве. Мы сегодня очень слабо провели матч.
- Почему ваша команда провалила начало третьего периода?
- Мы играли плохо, а соперник хорошо. В этом причина.
- Как команда отреагирует на крупное поражение?
- Наверное, плей-офф тем и хорош, что послезавтра уже следующая игра, и есть шанс. Тем спорт и хорош, что есть следующая игра – шанс отыграться, «отмазаться».
Матч
Локомотив - ЦСКА - 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)
Голы:
Плэтт (Ворошило, Блажиевский), 18:38 (0:1). Тальбо (Накладал, Козун), 34:02 (1:1 - бол.). Красковский (Коршков), 43:07 (2:1). Накладал (Контиола, Крунвалль), 48:18 (3:1 - бол.). Полунин (Гавриков), 51:51 (4:1). Козун (Крунвалль, Контиола), 57:53 (5:1 - бол.).
Место и дата
14 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция