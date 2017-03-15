Болельщики «Зенита» создали петицию с требованием отстранить от судейства Евгения Турбина
На сайте change.org появилась петиция от болельщиков «Зенита», которые требуют отстранить от судейства арбитра матча сине-бело-голубых с «Амкаром» Евгения Турбина.
Кроме того, болельщики требуют отправить в отставку руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского и пересмотреть эпизоды матча «Амкар» - «Зенит».
Петиция будет направлена в адрес президента РФС Виталия Мутко и президента РФПЛ Сергея Прядкина.
Напомним, ранее департамент судейства признал решения Турбина в матче «Амкара» и «Зенита» правильными. Болельщики «Зенита» в ответ подарили арбитру и руководителю департамента Андрею Будогосскому по телевизору.
«Зенит» проиграл «Амкару» со счетом 0:1. Единственный гол забил Роланд Гиголаев. Арбитр встречи не засчитал два мяча петербуржцев.