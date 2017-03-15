Болельщики «Зенита» создали петицию с требованием отстранить от судейства Евгения Турбина

Константин Генич: Поле в Казани - это позор. Нельзя купить игроков на 40 млн и выпускать их на огород

Комментатор «Матч ТВ» Констатин Генич раскритиковал газон на Центральном стадионе в Казани, где 11 марта прошел матч чемпионата России между «Рубином» и «Оренбургом» (0:0).