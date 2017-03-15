Сергей Веденеев: Жалобы зенитовцев на судейство? Не надо стесняться говорить, что ты сыграл плохо

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал критику Мирчи Луческу и игроков сине-бело-голубых в адрес Евгения Турбина, который обслуживал матч против «Амкара» 12 марта (0:1).

– Я могу привести примеры великих спортсменов. Ронни О’Салливан, Роджер Федерер, Серена Уильямс редко проигрывают, но когда это случается, они отвечают одинаково «Что говорить, я сыграл плохо. Постараюсь разобраться, улучшить игру». Если Федерер начнет говорить, что судья на вышке неправильно работает – это будет странно.

Не надо стесняться говорить о том, что ты сыграл плохо. Наоборот, со стороны фанатов появится больше уважения, если спортсмены будут откровенны. Вот Данни никогда на судей не жалуется. Таких игроков у нас немного, – сказал Веденеев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» проиграл «Амкару» со счетом 0:1. Победу пермякам принес гол Роланда Гиголаева. По ходу матча Евгений Турбин не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала он и его помощники не увидели, что мяч пересек линию ворот после удара Хави Гарсии, а затем отменили гол Артема Дзюбы. Арбитр посчитал, что перед этим «Амкар» неправильно разыграл свободный удар.

14 марта контрольно-квалификационная комиссия РФС признала решения Турбина в этой игре правильными.

Имея в активе 36 очков, подопечные Мирчи Луческу остались на третьем месте в турнирной таблице премьер-лиги. 19 марта «Зенит» сыграет дома против «Арсенала».