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Александр Канищев: Глупо говорить, что есть программа действий против «Зенита»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о высказываниях игроков сине-бело-голубых о работе арбитра Евгения Турбина во время матча с «Амкаром» (0:1).

– Знаете, столько команд имеют претензии по судейству на «Петровском», и говорить, что кто-то что-то имеет против «Зенита» – это глупо. Понятно, кто правит балом в нашем футболе – это «Газпром». Вы думаете, что судьи – совсем дураки и будут в открытую сплавлять «Зенит»? Могут быть случайные ошибки, но чтобы была целая программа действий против клуба – об этом глупо говорить. Хорошо бы «Зениту» чуть-чуть обратить внимание на свою игру. Об этом было бы правильнее высказываться, – сказал Канищев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

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Напомним, 12 марта «Зенит» проиграл «Амкару» со счетом 0:1. Победу пермякам принес гол Роланда Гиголаева. По ходу матча Евгений Турбин не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала он и его помощники не увидели, что мяч пересек линию ворот после удара Хави Гарсии, а затем отменили гол Артема Дзюбы. Арбитр посчитал, что перед этим «Амкар» неправильно разыграл свободный удар.

14 марта контрольно-квалификационная комиссия РФС признала решения Турбина в этой игре правильными.

Имея в активе 36 очков, подопечные Мирчи Луческу остались на третьем месте в турнирной таблице премьер-лиги. 19 марта «Зенит» сыграет дома против «Арсенала».

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