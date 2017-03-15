«Ювентус» с минимальным счетом победил «Порту» и вышел в 1/4 финала ЛЧ

Кевин Де Брюйне: Игра с «Монако» будет тяжелой. Сейчас эта команда на ходу, но мы настроены крайне позитивно

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне дал комментарий перед ответным матчем с «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится завтра, 15 марта на домашней арене французского клуба.