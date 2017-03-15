«Ювентус» с минимальным счетом победил «Порту» и вышел в 1/4 финала ЛЧ
В ответном матче 1/8
финала Лиги чемпионов «Ювентус» на своем поле обыграл «Порту» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 42-й минуте встречи забил аргентинский
форвард Пауло Дибала, реализовав пенальти.
Стоит отметить, что с 40-й минуты португальцы играли в
меньшинстве, Максимилиано Перейра покинул поле за игру рукой.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого
противостояния.
В первом матче «Старая сеньора» одержала победу со счетом
2:0, таким образом подопечные Массимилиано Аллегри по сумме двух встреч (3:0)
вышли в четвертьфинал турнира.
Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли «Бавария», «Реал», дортмундская «Боруссия», «Барселона» и «Лестер».
Матч
Голы
Дибала 42 (1:0 - пен.).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Бенатиа (Бардзальи, 60), Бонуччи, Алвес, Куадрадо (Пьяца, 46), Хедира, Маркизио, Игуаин, Дибала (Ринкон, 78), Манджукич
Порту: Касильяс, Перейра М., Маркано, Лаюн, Фелипе, Андре, Торрес (Отавио, 70), Перейра Д., Браими (Жота, 67), Соареш, Силва (Боли, 46)
Предупреждения:
Куадрадо, 12 - Лаюн, 31; Андре, 36
Удаления:
нет - Перейра М., 40
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
14 марта 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция