«Лестер» обыграл «Севилью» и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал ЛЧ
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» на своем
поле обыграл «Севилью» со счетом 2:0.
В составе победителей мячи забили Уэс Морган и Марк
Олбрайтон.
Стоит отметить, что на 80-й минуте полузащитник испанской
команды Стивен Н’Зонзи не реализовал пенальти.
Добавим, что с 74-й минуты гости играли в меньшинстве, Самир Насри получил второй «горчичник» и отправился досматривать матч в раздевалку.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
В первом матче «Севилья» обыграла «Лестер» со счетом 2:1, но
по сумме двух встреч (2:3) «лисы» вышли в четвертьфинал турнира.
Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли «Бавария», «Реал», дортмундская «Боруссия», «Барселона» и «Ювентус».
Матч
Лестер Сити - Севилья - 2:0 (1:0)
Голы
Морган 27 (1:0). Олбрайтон 54 (2:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Морган, Фукс, Хут, Марез (Амарти, 88), Ндиди, Олбрайтон, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Слимани, 64)
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Меркадо (Мариано, 46), Пареха, Витоло, Н'Зонзи, Сарабиа (Йоветич, 46), Иборра, Насри, Бен Йеддер (Корреа, 68)
Незабитые пенальти
Н'Зонзи (Севилья), 80
Предупреждения:
Варди, 74; Шмейхель, 79; Ндиди, 84; Марез, 89 - Насри, 16; Витоло, 59
Удаления:
нет - Насри, 73
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция