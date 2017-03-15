«Лестер» обыграл «Севилью» и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» на своем поле обыграл «Севилью» со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили Уэс Морган и Марк Олбрайтон.

Стоит отметить, что на 80-й минуте полузащитник испанской команды Стивен Н’Зонзи не реализовал пенальти.

Добавим, что с 74-й минуты гости играли в меньшинстве, Самир Насри получил второй «горчичник» и отправился досматривать матч в раздевалку.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В первом матче «Севилья» обыграла «Лестер» со счетом 2:1, но по сумме двух встреч (2:3) «лисы» вышли в четвертьфинал турнира.

Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли «Бавария», «Реал», дортмундская «Боруссия», «Барселона» и «Ювентус».