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Василий Уткин: Браво, «Лестер»! Эту команду 3 года из плей-офф выбить никто не мог

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный комментатор Василий Уткин в своем твиттере высказался о победе «Лестера» над «Севильей» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Браво, «Лестер»! Эту команду 3 года из плей-офф выбить никто не мог, – написал Уткин.

Встреча завершилась победой англичан со счетом 2:0. Напомним, что в первом матче испанцы на своем поле победили со счетом 2:1. «Лестер» по сумме двух матчей прошел в четвертьфинал турнира.

Матч

Лестер Сити - Севилья - 2:0 (1:0)

Голы

Морган 27 (1:0). Олбрайтон 54 (2:0).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Морган, Фукс, Хут, Марез (Амарти, 88), Ндиди, Олбрайтон, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Слимани, 64)

Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Меркадо (Мариано, 46), Пареха, Витоло, Н'Зонзи, Сарабиа (Йоветич, 46), Иборра, Насри, Бен Йеддер (Корреа, 68)

Незабитые пенальти

Н'Зонзи (Севилья), 80

Предупреждения:

Варди, 74; Шмейхель, 79; Ндиди, 84; Марез, 89 - Насри, 16; Витоло, 59

Удаления:

нет - Насри, 73

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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