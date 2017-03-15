Василий Уткин: Браво, «Лестер»! Эту команду 3 года из плей-офф выбить никто не мог
Известный комментатор Василий Уткин в своем твиттере высказался о победе «Лестера» над «Севильей» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
– Браво, «Лестер»! Эту команду 3 года из плей-офф выбить никто не мог, – написал Уткин.
Встреча завершилась победой англичан со счетом 2:0. Напомним, что в первом матче испанцы на своем поле победили со счетом 2:1. «Лестер» по сумме двух матчей прошел в четвертьфинал турнира.
Браво, Лестер! Эту команду 3 года из плей-офф выбить никто не мог.— Василий Уткин (@radioutkin) 14 марта 2017 г.
Матч
Лестер Сити - Севилья - 2:0 (1:0)
Голы
Морган 27 (1:0). Олбрайтон 54 (2:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Морган, Фукс, Хут, Марез (Амарти, 88), Ндиди, Олбрайтон, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Слимани, 64)
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Меркадо (Мариано, 46), Пареха, Витоло, Н'Зонзи, Сарабиа (Йоветич, 46), Иборра, Насри, Бен Йеддер (Корреа, 68)
Незабитые пенальти
Н'Зонзи (Севилья), 80
Предупреждения:
Варди, 74; Шмейхель, 79; Ндиди, 84; Марез, 89 - Насри, 16; Витоло, 59
Удаления:
нет - Насри, 73
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция