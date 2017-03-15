Благодаря вылету «Порту» у России будет три клуба в Лиге чемпионов-2018/19
Вылет «Порту» из Лиги
чемпионов обеспечил России шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, тем самым
в сезоне-2018/19 нашу страну в турнире представят три клуба.
Португалия не
сможет пополнить копилку очков из-за отсутствия команд в Еврокубках. Суммарный
коэффициент России составляет 50,532, а Португалии — 49,332.
Россия сможет заявить три команды на Лигу чемпионов и еще три на Лигу Европы в сезоне-2018/19. Две команды — чемпион и вице-чемпион России сезона-2017/18 — отправятся напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а бронзовый призер начнет в третьем отборочном раунде.
Матч
Голы
Дибала 42 (1:0 - пен.).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Бенатиа (Бардзальи, 60), Бонуччи, Алвес, Куадрадо (Пьяца, 46), Хедира, Маркизио, Игуаин, Дибала (Ринкон, 78), Манджукич
Порту: Касильяс, Перейра М., Маркано, Лаюн, Фелипе, Андре, Торрес (Отавио, 70), Перейра Д., Браими (Жота, 67), Соареш, Силва (Боли, 46)
Предупреждения:
Куадрадо, 12 - Лаюн, 31; Андре, 36
Удаления:
нет - Перейра М., 40
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
14 марта 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция