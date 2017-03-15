Благодаря вылету «Порту» у России будет три клуба в Лиге чемпионов-2018/19

Вылет «Порту» из Лиги чемпионов обеспечил России шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, тем самым в сезоне-2018/19 нашу страну в турнире представят три клуба.

Португалия не сможет пополнить копилку очков из-за отсутствия команд в Еврокубках. Суммарный коэффициент России составляет 50,532, а Португалии — 49,332.

Россия сможет заявить три команды на Лигу чемпионов и еще три на Лигу Европы в сезоне-2018/19. Две команды — чемпион и вице-чемпион России сезона-2017/18 — отправятся напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а бронзовый призер начнет в третьем отборочном раунде.