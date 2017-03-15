Уэс Морган: Мы новички в Лиге чемпионов и не ожидали, что пройдем так далеко

Защитник «Лестера» Уэс Морган прокомментировал победу над «Севильей» (2:0) и выход команды в следующий раунд Лиги чемпионов.

«Невероятно! Я до сих пор не могу в это поверить. Мы новички в Лиге чемпионов и не ожидали, что пройдем так далеко. Это один из величайших дней в истории клуба. Не уверен, что подобное когда-либо повторится.

Мы доказали, что многие люди ошибались насчет нас, и снова сделали невозможное. Это фантастический вечер для «Лестера». Жеребьевка? Мы примем любой результат», - приводит слова Моргана официальный сайт УЕФА.