Уэс Морган: Мы новички в Лиге чемпионов и не ожидали, что пройдем так далеко
Защитник «Лестера»
Уэс Морган прокомментировал победу над «Севильей» (2:0) и выход команды в
следующий раунд Лиги чемпионов.
«Невероятно! Я до сих пор не могу в это поверить. Мы новички в Лиге чемпионов и не ожидали, что пройдем так далеко. Это один из величайших дней в истории клуба. Не уверен, что подобное когда-либо повторится.
Мы доказали, что многие люди ошибались насчет нас, и снова сделали невозможное. Это фантастический вечер для «Лестера». Жеребьевка? Мы примем любой результат», - приводит слова Моргана официальный сайт УЕФА.
Матч
Лестер Сити - Севилья - 2:0 (1:0)
Голы
Морган 27 (1:0). Олбрайтон 54 (2:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Морган, Фукс, Хут, Марез (Амарти, 88), Ндиди, Олбрайтон, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Слимани, 64)
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Меркадо (Мариано, 46), Пареха, Витоло, Н'Зонзи, Сарабиа (Йоветич, 46), Иборра, Насри, Бен Йеддер (Корреа, 68)
Незабитые пенальти
Н'Зонзи (Севилья), 80
Предупреждения:
Варди, 74; Шмейхель, 79; Ндиди, 84; Марез, 89 - Насри, 16; Витоло, 59
Удаления:
нет - Насри, 73
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция