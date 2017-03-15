Василий Уткин: «Лестер», ты осточертел. С тебя два красивых вылета в оставшееся время

Известный комментатор Василий Уткин в своем Facebook высказался о феномене «Лестера», который прошел «Севилью» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Хоть они в футбол играют хуже, хоть у них нет тренера, хоть Джейми Варди и скотина предпоследняя, хоть и кисло в глазах от сектантства болельщиков «Лестера» – все равно это круто, все равно это победа, и смотрелось это именно по-лестерски.

Они выбили команду, которая три года не проигрывала в плей-офф! Это ж немыслимо – 3 года. А лигоевропейский плей-офф поковарней. Там уже в восьмерке нету фаворитов... И так – три года.

А тут «Лестер» со всем своим Олбрайтоном! Надо так вискарь назвать. И какое имеет значение класс, это игра навылет и это шанс панчера.

Было бы очень круто, если бы в четвертьфинале ровно половина команд была из Испании. Но сказка победила статистику.

«Лестер», ты осточертел. С тебя два красивых вылета в оставшееся время – из Лиги чемпионов и из премьер-лиги; но при этом от осточертевших бывает труднее всего отделаться, – написал Уткин.

Встреча завершилась победой англичан со счетом 2:0. Напомним, что в первом матче испанцы на своем поле победили со счетом 2:1. «Лестер» по сумме двух матчей прошел в четвертьфинал турнира.