Василий Уткин: «Лестер», ты осточертел. С тебя два красивых вылета в оставшееся время
Известный комментатор Василий Уткин в своем Facebook высказался о феномене «Лестера», который прошел «Севилью» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
– Хоть они в футбол играют хуже, хоть у них нет тренера, хоть Джейми Варди и скотина предпоследняя, хоть и кисло в глазах от сектантства болельщиков «Лестера» – все равно это круто, все равно это победа, и смотрелось это именно по-лестерски.
Они выбили команду, которая три года не проигрывала в плей-офф! Это ж немыслимо – 3 года. А лигоевропейский плей-офф поковарней. Там уже в восьмерке нету фаворитов... И так – три года.
А тут «Лестер» со всем своим Олбрайтоном! Надо так вискарь назвать. И какое имеет значение класс, это игра навылет и это шанс панчера.
Было бы очень круто, если бы в четвертьфинале ровно половина команд была из Испании. Но сказка победила статистику.
«Лестер», ты осточертел. С тебя два красивых вылета в оставшееся время – из Лиги чемпионов и из премьер-лиги; но при этом от осточертевших бывает труднее всего отделаться, – написал Уткин.
Встреча завершилась победой англичан со счетом 2:0. Напомним, что в первом матче испанцы на своем поле победили со счетом 2:1. «Лестер» по сумме двух матчей прошел в четвертьфинал турнира.
Матч
Лестер Сити - Севилья - 2:0 (1:0)
Голы
Морган 27 (1:0). Олбрайтон 54 (2:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Морган, Фукс, Хут, Марез (Амарти, 88), Ндиди, Олбрайтон, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Слимани, 64)
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Меркадо (Мариано, 46), Пареха, Витоло, Н'Зонзи, Сарабиа (Йоветич, 46), Иборра, Насри, Бен Йеддер (Корреа, 68)
Незабитые пенальти
Н'Зонзи (Севилья), 80
Предупреждения:
Варди, 74; Шмейхель, 79; Ндиди, 84; Марез, 89 - Насри, 16; Витоло, 59
Удаления:
нет - Насри, 73
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция