Каспер Шмейхель: Теперь мне все равно, кто попадется в 1/4 финала

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель прокомментировал победу над «Севильей» (2:0) и выход команды в следующий раунд Лиги чемпионов.

«Это невероятное достижение для клуба. Это был очень тяжелый матч против очень сильной команды. Во втором тайме нам было тяжело поддерживать высокий темп. Парни отлично справлялись с тем, чтобы не давать соперникам создавать моменты.

Сейвы - это то, что я должен делать. Очень приятно помочь своей команде. Все дело в уверенности. Мы играли так, как в прошлом сезоне. Многие из нас прошли очень долгий путь. Я не так давно выступал во втором дивизионе. Теперь мне все равно, кто попадется в 1/4 финала. Это в любом случае будет сильный клуб», - приводит слова Шмейхеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, Шмейхель отразил пенальти на 80-й минуте матча.