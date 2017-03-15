Каспер Шмейхель: Теперь мне все равно, кто попадется в 1/4 финала
Голкипер «Лестера»
Каспер Шмейхель прокомментировал победу над «Севильей» (2:0) и выход команды в
следующий раунд Лиги чемпионов.
«Это невероятное достижение для клуба. Это был очень тяжелый
матч против очень сильной команды. Во втором тайме нам было тяжело поддерживать
высокий темп. Парни отлично справлялись с тем, чтобы не давать соперникам
создавать моменты.
Сейвы - это то, что я должен делать. Очень приятно помочь
своей команде. Все дело в уверенности. Мы играли так, как в прошлом сезоне.
Многие из нас прошли очень долгий путь. Я не так давно выступал во втором
дивизионе. Теперь мне все равно, кто попадется в 1/4 финала. Это в любом случае
будет сильный клуб», - приводит слова Шмейхеля официальный сайт УЕФА.
Напомним, Шмейхель отразил пенальти на 80-й минуте матча.
Матч
Лестер Сити - Севилья - 2:0 (1:0)
Голы
Морган 27 (1:0). Олбрайтон 54 (2:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Морган, Фукс, Хут, Марез (Амарти, 88), Ндиди, Олбрайтон, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Слимани, 64)
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Меркадо (Мариано, 46), Пареха, Витоло, Н'Зонзи, Сарабиа (Йоветич, 46), Иборра, Насри, Бен Йеддер (Корреа, 68)
Незабитые пенальти
Н'Зонзи (Севилья), 80
Предупреждения:
Варди, 74; Шмейхель, 79; Ндиди, 84; Марез, 89 - Насри, 16; Витоло, 59
Удаления:
нет - Насри, 73
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция