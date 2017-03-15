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Дибала и Шмейхель признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель признан лучшим игроком матча с «Севильей» (2:0), а главным героем встречи «Ювентус» - «Порту» (1:0) назван Пауло Дибала, сообщает официальный сайт УЕФА.

30-летний голкипер «Лис» совершил пять сэйвов, а также на 80-й минуте встречи отбил пенальти.

«Сейвы - это то, что я должен делать. Очень приятно помочь своей команде. Все дело в уверенности, - сказал после матча Каспер.

А Дибала в параллельном матче забил единственный мяч, реализовав пенальти.

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