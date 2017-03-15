Дибала и Шмейхель признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионов
Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель признан лучшим игроком
матча с «Севильей» (2:0), а главным героем встречи «Ювентус» - «Порту» (1:0)
назван Пауло Дибала, сообщает официальный сайт УЕФА.
30-летний голкипер «Лис» совершил пять сэйвов, а также на
80-й минуте встречи отбил пенальти.
«Сейвы - это то, что я
должен делать. Очень приятно помочь своей команде. Все дело в уверенности, -
сказал после матча Каспер.
А Дибала в параллельном
матче забил единственный мяч, реализовав пенальти.
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