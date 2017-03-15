Массимилиано Аллегри: Мы сыграли в интеллектуальный футбол в первом тайме
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри
прокомментировал победу над «Порту» (1:0) и выход команды в четвертьфинал Лиги
чемпионов.
«У нас была цель попасть в восьмерку лучших, посмотрим,
что будет дальше. Мы должны улучшить качество нашей игры, которая во втором
тайме оставила желать лучшего.
Чем больше вы пытаетесь форсировать события, тем хуже это выглядит. Парни сыграли в интеллектуальный футбол в первом тайме, но во второй половине встречи против десяти человек мы сыграли плохо», - приводит слова Аллегри Football Italia.
Матч
Голы
Дибала 42 (1:0 - пен.).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Бенатиа (Бардзальи, 60), Бонуччи, Алвес, Куадрадо (Пьяца, 46), Хедира, Маркизио, Игуаин, Дибала (Ринкон, 78), Манджукич
Порту: Касильяс, Перейра М., Маркано, Лаюн, Фелипе, Андре, Торрес (Отавио, 70), Перейра Д., Браими (Жота, 67), Соареш, Силва (Боли, 46)
Предупреждения:
Куадрадо, 12 - Лаюн, 31; Андре, 36
Удаления:
нет - Перейра М., 40
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
14 марта 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция