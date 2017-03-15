13-летняя гонщица из Петрозаводска победила в кубке по ралли
Тринадцатилетняя жительница Петрозаводска Ирина Сидоркова
стала победительницей зимних автомобильных гонок в Кубке Санкт-Петербурга по
ледовым кольцевым гонкам, - сообщает «Российская газета».
По сумме трех этапов Ира набрала 112 очков, у следующего за
ней Дениса Перлова - 91.
Стоит отметить, что Сидоркова была единственной
представительницей прекрасного пола на этих гонках.
«Я очень рада, что наши тренировки с Александром Самсоновым
приносят результат. Мы много работаем, готовимся к сумасшедшему сезону в больших
кольцевых гонках в чемпионате России. Очень хорошо чувствовала автомобиль, мне
удалось лучше других справиться со скользкой трассой. Очень рада, что в такой
тесной борьбе удалось обойтись без аварий, - поделилась впечатления от победы
юная гонщица.