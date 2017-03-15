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13-летняя гонщица из Петрозаводска победила в кубке по ралли

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Тринадцатилетняя жительница Петрозаводска Ирина Сидоркова стала победительницей зимних автомобильных гонок в Кубке Санкт-Петербурга по ледовым кольцевым гонкам, - сообщает «Российская газета».

По сумме трех этапов Ира набрала 112 очков, у следующего за ней Дениса Перлова - 91.

Стоит отметить, что Сидоркова была единственной представительницей прекрасного пола на этих гонках.

«Я очень рада, что наши тренировки с Александром Самсоновым приносят результат. Мы много работаем, готовимся к сумасшедшему сезону в больших кольцевых гонках в чемпионате России. Очень хорошо чувствовала автомобиль, мне удалось лучше других справиться со скользкой трассой. Очень рада, что в такой тесной борьбе удалось обойтись без аварий, - поделилась впечатления от победы юная гонщица.

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