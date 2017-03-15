Александр Кимеров: Я никоим образом не нарушал общественный порядок
Волейболист «Факела»
Александр Кимеров, которого ссадили с рейса авиакомпании «Победа» из Самары в
Москву, рассказал, что случилось на борту самолета.
«Ситуация началась,
можно сказать, на ровном месте. Я и еще несколько игроков «Факела» по личным
причинам вылетали из Самары в Москву раньше всей команды. Мы прошли в самолет,
заняли свои места. К сожалению, при регистрации я не предусмотрел покупку
билета на место у аварийного выхода, где таким габаритным пассажирам,
безусловно, более комфортно. Поэтому я обратился к стюардессе с просьбой по
возможности пересадить меня туда. Бортпроводница ответила, что эти места стоят
дороже обычных, а когда я предложил оплатить ей всю стоимость прямо там,
отказалась. Наш разговор услышала девушка, сидевшая как раз у аварийного
выхода, и согласилась со мной поменяться. Однако стюардесса вернула нас на свои
места.
Мой рост – 215 см, и
я физически не сумел разместиться на своем кресле, мне пришлось выставить
колени в проход. Этим я снова вызвал возмущение стюардессы, а на все мои
увещевания, что антропометрические данные и элементарные законы физики не
позволяют мне полностью втиснуться в узкий проем между креслами, девушка
ответила, что сейчас вызовет полицию.
В итоге, действительно, пришли двое полицейских, которые сказали, что я дебошир, и попросили покинуть самолет. Я объяснил ситуацию, и другие пассажиры, которые были со мной в салоне, также подтвердили, что все это время я никоим образом не нарушал общественный порядок.
Казалось бы,
представителей правоохранительных органов это убедило, и они ушли. Но затем
вернулись, причем уже вчетвером. И сообщили, что стюардесса написала на меня
заявление. Понимая всю абсурдность ситуации, но будучи законопослушным
гражданином, я подчинился и вместе с полицейскими покинул салон самолета. В
Москву я улетел на несколько часов позже, вместе с командой», - приводит слова
Кимерова официальный сайт «Факела».