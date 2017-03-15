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Александр Кимеров: Я никоим образом не нарушал общественный порядок

Источник:  ВК «Факел»Комментарии

Волейболист «Факела» Александр Кимеров, которого ссадили с рейса авиакомпании «Победа» из Самары в Москву, рассказал, что случилось на борту самолета.

«Ситуация началась, можно сказать, на ровном месте. Я и еще несколько игроков «Факела» по личным причинам вылетали из Самары в Москву раньше всей команды. Мы прошли в самолет, заняли свои места. К сожалению, при регистрации я не предусмотрел покупку билета на место у аварийного выхода, где таким габаритным пассажирам, безусловно, более комфортно. Поэтому я обратился к стюардессе с просьбой по возможности пересадить меня туда. Бортпроводница ответила, что эти места стоят дороже обычных, а когда я предложил оплатить ей всю стоимость прямо там, отказалась. Наш разговор услышала девушка, сидевшая как раз у аварийного выхода, и согласилась со мной поменяться. Однако стюардесса вернула нас на свои места.

Мой рост – 215 см, и я физически не сумел разместиться на своем кресле, мне пришлось выставить колени в проход. Этим я снова вызвал возмущение стюардессы, а на все мои увещевания, что антропометрические данные и элементарные законы физики не позволяют мне полностью втиснуться в узкий проем между креслами, девушка ответила, что сейчас вызовет полицию.

В итоге, действительно, пришли двое полицейских, которые сказали, что я дебошир, и попросили покинуть самолет. Я объяснил ситуацию, и другие пассажиры, которые были со мной в салоне, также подтвердили, что все это время я никоим образом не нарушал общественный порядок.


Казалось бы, представителей правоохранительных органов это убедило, и они ушли. Но затем вернулись, причем уже вчетвером. И сообщили, что стюардесса написала на меня заявление. Понимая всю абсурдность ситуации, но будучи законопослушным гражданином, я подчинился и вместе с полицейскими покинул салон самолета. В Москву я улетел на несколько часов позже, вместе с командой», - приводит слова Кимерова официальный сайт «Факела».

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