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Владимир Левитин: У нас если сложная игра – жди завала от судей

Источник:  Russia TodayКомментарии

Судья всесоюзной категории Владимир Левитин рассказал о своем отношении к ведению системы видеоповторов и фиксации голов.

– По-вашему, с приходом на пост руководителя департамента отечественного судейства и инспектирования Андрея Будогосского что-то изменилось?
 Пока с его стороны не заметил мер революционного характера, которые необходимы. Ему нужно было сразу объявить, что он унаследовал от Валентина Иванова очень запущенное хозяйство, что придётся вносить много изменений. Этого сделано не было.

 Кстати, Будогосский резко негативно относится к введению видеоповторов.
 Я тоже являюсь их противником. Зачем они нужны? Это не хоккей, где спокойно можно посмотреть «кино», а игровое время — чистое. В футболе такое представить себе невозможно. Нужно идти по пути качественного судейства, чтобы люди работали грамотно и не допускали ошибок. Тогда никакие повторы им не понадобятся. А у нас если сложная игра — жди завала от судей.

 А если вести речь о системе фиксации гола?
 Здесь я выступаю полностью за. Надеюсь, в ближайшее время она появится в России. Ведь когда мяч ударяется о перекладину, вылетает из ворот, а ты находишься за 25 метров от происходящего — попробуй определи, был гол или нет. Даже судья на линии не всегда может помочь.

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