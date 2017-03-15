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Владимир Левитин: «Спартак» в этом сезоне обижают судьи

Источник:  Russia TodayКомментарии

Судья всесоюзной категории Владимир Левитин рассказал о судействе в матчах «Спартака».

– «Спартак» в текущем сезоне не пробил ни одного пенальти. Это совпадение?
 Красно-белых в этом плане действительно обижают. Но здесь речь идет не только о «Спартаке». Регулярно ущемляются интересы средних команд. Судьи боятся ошибиться не в пользу именитых клубов, у которых есть множество защитников. Но не думаю, что были какие-то железные установки, мол, играет команда — давайте ей поможем. А так в каждом сезоне у нас есть обиженные и привилегированные коллективы. От этого нужно избавляться. Все команды должны находиться в одинаковом положении.

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