Владимир Левитин: «Спартак» в этом сезоне обижают судьи
Судья всесоюзной
категории Владимир Левитин рассказал о судействе в матчах «Спартака».
– «Спартак» в текущем
сезоне не пробил ни одного пенальти. Это совпадение?
– Красно-белых в этом плане действительно обижают. Но здесь речь идет не только о «Спартаке». Регулярно ущемляются интересы средних команд. Судьи боятся ошибиться не в пользу именитых клубов, у которых есть множество защитников. Но не думаю, что были какие-то железные установки, мол, играет команда — давайте ей поможем. А так в каждом сезоне у нас есть обиженные и привилегированные коллективы. От этого нужно избавляться. Все команды должны находиться в одинаковом положении.
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