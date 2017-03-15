Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс- : -Металлург
Футбол  Атлетико- : -Байер
Хоккей  Ак Барс- : -Авангард
Футбол  Монако- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Сарсания: Вполне вероятно, что в «Зенит» рассматривают вариант с продажей Кокорина

Источник:  Russia TodayКомментарии

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал возможный переход форварда Александра Кокорина в другой клуб.

«Кокорин не самым лучшим образом себя проявляет в Санкт-Петербурге со спортивной точки зрения, а также он становится фигурантом не самых приятных историй, которые вредят и ему, и клубу. Вполне вероятно, что в «Зените» рассматривают вариант с продажей футболиста, дыма без огня не бывает. Сейчас у руководства два варианта: либо перевоспитать Александра, чтобы он думал только о футболе, либо продать его за хорошие деньги», - сказал Сарсания RT.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Горшков: Не исключаю, что Кокорина могут сослать в «Зенит-2»Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Александр Горшков заявил, что одной из мер воздействия на Кокорина может стать ссылка во вторую командуАлександр Канищев: Глупо говорить, что есть программа действий против «Зенита»Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о высказываниях игроков сине-бело-голубых о работе арбитра Евгения Турбина во время матча с «Амкаром» (0:1).Сергей Веденеев: Жалобы зенитовцев на судейство? Не надо стесняться говорить, что ты сыграл плохоЧемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал критику Мирчи Луческу и игроков сине-бело-голубых в адрес Евгения Турбина, который обслуживал матч против «Амкара» 12 марта (0:1).Болельщики «Зенита» создали петицию с требованием отстранить от судейства Евгения ТурбинаНа сайте change.org появилась петиция от болельщиков «Зенита», которые требуют отстранить от судейства арбитра матча сине-бело-голубых с «Амкаром» Евгения Турбина.Лукаку отказался продлить контракт с «Эвертоном»Лучший бомбардир чемпионата Англии-2016/17 Ромелу Лукаку не станет подписывать новое соглашение с «Эвертоном», сообщает Sky Sports.«Думаете, судьи – дураки сплавлять «Зенит»? В Петербурге не верят в заговор«Думаете, судьи – дураки сплавлять «Зенит»? В Петербурге не верят в заговор«Советский спорт» убедился: петербургских профессионалов и болельщиков больше волнует игра «Зенита», а не ошибки судей.Месси выступает против приобретения Коутиньо«Барселона» не отказывается от идеи приобретения полузащитника «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо. Об этом сообщает издание Diario Gol.Кто станет чемпионом? Изучаем календарь «Спартака», ЦСКА и «Зенита»Кто станет чемпионом? Изучаем календарь «Спартака», ЦСКА и «Зенита»Обозреватель «Советского спорта» прикинул, сколько очков могут набрать главные претенденты на чемпионский титул в оставшихся матчах.Карл-Хайнц Румменигге: Со следующего сезона у Киммиха будет больше игрового времени, таков план АнчелоттиПредседатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заверил, что полузащитник Джошуа Киммих продолжит выступления в Бундеслиге.Турбин был прав? РФС разобрал судейство матча «Амкар» – «Зенит»Турбин был прав? РФС разобрал судейство матча «Амкар» – «Зенит»Во вторник состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии по матчам 19-го тура РФПЛ.Тибо Куртуа: «Реал»? Я не планирую никуда переходитьГолкипер «Челси» Тибо Куртуа опроверг информацию о том, что может вернуться в Испанию и подписать контракт с «Реалом».Диего Коста обеспокоен интересом «Реала» к Азару и КуртуаНападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал возможный переезд хавбека «синих» Эдена Азара и голкипера Тибо Куртуа в мадридский «Реал».Ди Мария и Мертенс могут стать одноклубниками в «Интере»Руководство «Интера» планирует серьезно усилить состав команды грядущим летом.Михаил Боярский: «Зенит» уже вряд ли догонит «Спартак»Народный артист России, известный актер и прославленный болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что в петербургском клубе существует целый комплекс проблем.Максим Митрофанов: У Луческу большой кредит доверия. В «Зените» настроены на борьбу за чемпионствоГенеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов оценил работу Мирчи Луческу на посту главного тренера сине-бело-голубых.Максим Митрофанов: Надо было всем членам судейской комиссии подарить телевизорыГенеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал решение судейской комиссии по спорным эпизодам матча с «Амкаром» (0:1) в рамках 19-го тура РФПЛ.РФС признал верными ключевые решения арбитра в матче «Амкар» – «Зенит»Контрольно-квалификационная комиссия РФС признала верными ключевые решения арбитров матча между «Амкаром» и «Зенитом» в 19-м туре РФПЛ.«Зенит» и «Ростов» заключили мировое соглашение по делу ЯрошенкоПалата по разрешению споров РФС прекратила рассмотрение дела о переходе из «Зенита» в «Ростов» полузащитника Валерия Ярошенко.ВИДЕО ДНЯ: Супергол со штрафного от детей ДанниКапитан «Зенита» Мигель Данни в своем инстаграме выложил видео с голом, который забил его сын в матче против сверстников из финского «Лахти».Миллер, Дюков и Луческу обсудят будущее «Зенита» на этой неделеНа этой неделе состоится встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, президента «Зенита» Александра Дюкова и главного тренера команды Мирчи Луческу, на которой будет обсуждаться вопрос дальнейшего развития питерского клуба, сообщает «Лайф».
Футбол
Каспер Шмейхель: Теперь мне все равно, кто попадется в 1/4 финала
Футбол
Василий Уткин: «Лестер», ты осточертел. С тебя два красивых вылета в оставшееся время
Хоккей
Олег Знарок: Дацюк и Войнов сыграют в четверг против «Динамо»
Футбол
Диего Симеоне: Камбеки возможны всегда. Не только потому, что это произошло в Барселоне
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Константин Сарсания
Константин Сарсаниявсе новости
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы