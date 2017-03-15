Константин Сарсания: Вполне вероятно, что в «Зенит» рассматривают вариант с продажей Кокорина
Бывший спортивный
директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал возможный переход
форварда Александра Кокорина в другой клуб.
«Кокорин не самым лучшим образом себя проявляет в
Санкт-Петербурге со спортивной точки зрения, а также он становится фигурантом
не самых приятных историй, которые вредят и ему, и клубу. Вполне вероятно, что
в «Зените» рассматривают вариант с продажей футболиста, дыма без огня не
бывает. Сейчас у руководства два варианта: либо перевоспитать Александра, чтобы
он думал только о футболе, либо продать его за хорошие деньги», - сказал Сарсания RT.
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